Beylikova’da Aşağıdudaş'a Selektör Tesisi Hizmete Açıldı

Beylikova Belediyesi Aşağıdudaş Mahallesi'ne Selektör Tesisi Kurdu

Beylikova Belediyesi, tarımsal üretimi destekleme hedefiyle Aşağıdudaş Mahallesi'nde selektör (arpa/buğday eleme) tesisini hizmete aldı. Yeni tesis sayesinde üreticiler hasat sonrası ürünlerini daha temiz, kaliteli ve verimli şekilde değerlendirme imkanına kavuşacak.

Başkan Av. Hakan Karabacak'ın Açıklaması

Av. Hakan Karabacak, proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çiftçimizin emeğinin karşılığını alması ve ürününü daha kaliteli, katma değerli şekilde pazara sunabilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Aşağıdudaş Mahallemize kazandırdığımız arpa/buğday eleme tesisiyle üretim kalitesini artırmayı ve üreticimizin maliyet yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Üreticilerimiz bu tesisimizde tohumluk buğdaylarını temizleyip ilaçlayarak ekime hazır hale getirebilecekler. Selektör tesisimiz Aşağıdudaş, Yukarıdudaş ve Doğanoğlu mahallelerimize hizmet verecek. Üç mahallemizi kapsayan bu yatırımın bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemiz, tarımsal üretimin her aşamasında çiftçimizin yanında olmaya devam edecektir"

Yeni Tesisin Bölge Tarımına Katkısı

Beylikova Belediyesi'nin kırsal mahallelerde tarımsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik projeleri kapsamında hayata geçirilen selektör tesisi, bölge tarımına önemli katkı sağlayacak. Belediye yetkilileri, Aşağıdudaş Mahallesi'nde kurulan arpa/buğday eleme tesisinin Aşağıdudaş, Yukarıdudaş ve Doğanoğlu mahallelerindeki üreticilere hizmet edeceğini ve yatırımın bölge halkına hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

