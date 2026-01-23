Beyşehir'de Lapa Lapa Kar: Trafikte Aksamalar ve Kentte Sevinç

Konya'nın Beyşehir ilçesinde akşam başlayan yoğun kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü; trafik aksadı, belediye ve Karayolları ekipleri seferber oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:54
Beyşehir'de akşam kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gün boyunca etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Lapa lapa yağan karla birlikte ilçe kısa sürede beyaza büründü.

Vatandaşlarda kar coşkusu

Kar yağışı, Beyşehir'de yediden yetmişe vatandaşların yüzünü güldürdü. Aileler çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkarak karın tadını çıkardı; bazıları kardan adam yaptı, çocuklar kar topu oynadı. Eğimli yollarda toplanan çok sayıda kişi ise kayak keyfi yaparak kar coşkusunu eğlenceye dönüştürdü.

Ulaşımda aksaklıklar ve müdahale

Kar yağışıyla birlikte şehir merkezinde trafik yoğunluğu yaşandı. Zaman zaman ulaşımda aksaklıklar meydana gelirken, maddi hasarlı kazalar bildirildi. Eğimli yollarda ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek çekici ve yardım bekledi.

Beyşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezi ve dış mahallelerde yolları açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. İlçeyi Konya, Antalya, Isparta ve Seydişehir güzergahlarına bağlayan yollarda ise Karayolları ekipleri yoğun mesai yaptı.

Yeni Konya-Antalya kara yolunda, Beyşehir-Derebucak arasındaki güzergah, Karayolları ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak tır ve çekici türü araçlara kapatıldı. Beyşehir-Konya kara yolunda da tır ve çekicilerin geçişine trafik ekipleri tarafından izin verilmedi; söz konusu araçlar Kültür Merkezi park alanında bekletildi. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından her iki güzergahta da tır ve çekicilerin yollarına devam etmesine izin verildi.

