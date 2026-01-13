Beyşehir’de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: Göl ve Teknelere Sıkı Denetim

Beyşehir’de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen su ürünleri denetimleri kapsamında, Beyşehir Gölü ve çevresinde kapsamlı kontroller yapıldı.

Denetimler Nereleri Kapsadı?

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü çevresindeki tüm karaya çıkış noktaları ile balıkçı teknelerini tek tek denetledi. Denetimler; toptan ve perakende balık satış noktaları, soğuk hava depoları ve balık işleme tesislerini kapsadı.

Hangi Kriterler İncelendi?

Kontrollerde ruhsat ve belge durumları, kullanılan ağların göz açıklıkları ile avlanan balıkların yasal boy kriterlerine uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla yol ve araç kontrolleri gerçekleştirildi.

Amaç ve Süreklilik

Yetkililer, denetimlerin su ürünlerinin korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden görev yaptığı vurgulandı.

