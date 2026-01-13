Beyşehir’de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: Göl ve Teknelere Sıkı Denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Beyşehir Gölü ve çevresinde kapsamlı su ürünleri denetimi yapıldı; tekneler, çıkış noktaları, satış ve işleme tesisleri kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:37
Beyşehir’de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: Göl ve Teknelere Sıkı Denetim

Beyşehir’de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen su ürünleri denetimleri kapsamında, Beyşehir Gölü ve çevresinde kapsamlı kontroller yapıldı.

Denetimler Nereleri Kapsadı?

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü çevresindeki tüm karaya çıkış noktaları ile balıkçı teknelerini tek tek denetledi. Denetimler; toptan ve perakende balık satış noktaları, soğuk hava depoları ve balık işleme tesislerini kapsadı.

Hangi Kriterler İncelendi?

Kontrollerde ruhsat ve belge durumları, kullanılan ağların göz açıklıkları ile avlanan balıkların yasal boy kriterlerine uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla yol ve araç kontrolleri gerçekleştirildi.

Amaç ve Süreklilik

Yetkililer, denetimlerin su ürünlerinin korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden görev yaptığı vurgulandı.

KONYA'DA YASA DIŞI AVCILIĞIN ÖNLENMESİ YÖNELİK BEYŞEHİR GÖLÜ VE ÇEVRESİNDEKİ TÜM KARAYA ÇIKIŞ...

KONYA'DA YASA DIŞI AVCILIĞIN ÖNLENMESİ YÖNELİK BEYŞEHİR GÖLÜ VE ÇEVRESİNDEKİ TÜM KARAYA ÇIKIŞ NOKTALARI İLE BALIKÇI TEKNELERİ TEK TEK DENETLENDİ.

KONYA'DA YASA DIŞI AVCILIĞIN ÖNLENMESİ YÖNELİK BEYŞEHİR GÖLÜ VE ÇEVRESİNDEKİ TÜM KARAYA ÇIKIŞ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
2
Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi
3
Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri
4
Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı — Denizli'de 2026 Yatırım Yılı Başlıyor
5
Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı
6
Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları