Beytüşşebap'ta 12 Köpek Yavrusu Donmaktan Kurtarıldı

Başaran köyünde gönüllü gençlerin zamanında müdahalesi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü kırsalında, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgede donmak üzere olan 12 köpek yavrusu son anda kurtarıldı.

Olayı gören genç gönüllüler, yavruları buldukları yerde barakaya aldı ve ilk müdahalenin ardından mama ve süt ile besledi. Kurtarılan yavruların soğuk nedeniyle risk altında olduğu için hızlı hareket edildiği belirtildi.

Gönüllüler, günlerdir bölgedeki sokak hayvanlarına özenle baktıklarını vurgulayarak, özellikle kış aylarında sokak hayvanlarına daha fazla yardım edilmesi gerektiğini ifade etti.

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE DONMAK ÜZERE OLAN 12 KÖPEK YAVRUSU SON ANDA KURTARILDI. GÖNÜLLÜ GENÇLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ.