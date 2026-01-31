Beytüşşebap'ta Kar 2 Metreyi Aştı: Ekipler Vardiyalı Çalışıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi aştı; ekipler vardiyalı sistemle dozer ve loder kullanarak yolları açıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:55
Ekipler vardiyalı sistemle yolları açmak için seferber

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yaşamı zorluyor. Kar kalınlığı bazı yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı, ulaşımın sağlanması için saha ekipleri ardı ardına müdahalelerde bulunuyor.

Dozer ve loderlerle kapalı yollar açılıyor; ancak yoğun kar ve tipinin etkisiyle açılan güzergâhlar kısa süre sonra yeniden kapanabiliyor. Bu durum yolların sürekli olarak temizlenmesini gerektiriyor.

Kar ve tipi nedeniyle 2 aydır aralıksız çalışan ilçe özel idare ekipleri, yayla yolları başta olmak üzere kritik hatları ulaşıma açmak için vardiyalı sistemle gece gündüz çalışıyor. Ekipler, ulaşımın güvenliğini sağlamak için koordineli görev yürütüyor.

Karla mücadele çalışmaları sürerken, bölgede havanın seyrine bağlı olarak ekiplerin müdahaleleri de devam edecek.

