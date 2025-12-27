DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

Bilecik Avdan'da 15 kW Güneş Enerjili Sulama Sistemi Kuruldu

Avdan Köyü'nde Osmaneli KHGB ve muhtarlık iş birliğiyle 30 panelden oluşan 15 kW Off-Grid GES kuruldu; su Avdan Göleti'ne kesintisiz aktarılıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:15
Bilecik Avdan'da 15 kW Güneş Enerjili Sulama Sistemi Kuruldu

Bilecik Avdan'da 15 kW Güneş Enerjili Sulama Sistemi Kuruldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyünde, tarımsal sulamada enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen bir güneş enerjisi projesi hayata geçirildi. Proje, Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) ile muhtarlık iş birliğinde uygulandı ve saha çalışmaları yerinde incelendi.

Proje Detayları ve Sahada İnceleme

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç projeyi sahada inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Uygulamada, kaynak sularının açık biriktirme havuzunda toplanarak Avdan Göleti'ne basılmasını sağlamak amacıyla araziye 30 adet güneş panelinden oluşan 15 kW Off-Grid Güneş Enerji Sistemi kuruldu.

Kurulan sistemle 15 kW’lık su pompası için gerekli enerji karşılanırken, toplanan suyun Avdan Göleti’ne kesintisiz deşarjı sağlandı. Bu sayede tarımsal sulamada enerji maliyetleri düşürülürken, suyun daha verimli kullanılmasıyla üretimde süreklilik hedeflendi.

Projenin, bölgedeki çiftçilere önemli katkı sağlaması bekleniyor ve uygulamanın benzer bölgelerde de örnek teşkil etmesi amaçlanıyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç projenin sonuçlarına ilişkin, "30 adet güneş panelinden oluşan 15 kW Off-Grid Güneş Enerji Sistemi ile su pompasının enerji ihtiyacı karşılanmış, toplanan suyun Avdan Göleti’ne kesintisiz şekilde aktarılması sağlanmıştır. Bu çalışma ile tarımsal sulamada verimlilik artırılmıştır. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BİLECİK'TE GÜNEŞ ENERJİSİYLE SULAMA SİSTEMİ KURULDU

BİLECİK'TE GÜNEŞ ENERJİSİYLE SULAMA SİSTEMİ KURULDU

BİLECİK'TE GÜNEŞ ENERJİSİYLE SULAMA SİSTEMİ KURULDU

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'tan Dünyaya: Çekerek Alabalıkları Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor
2
Bilecik Osmaneli’de İçme Suyu Tesislerinin Elektrik Altyapısı Güçlendirildi
3
Vali Musa Işın Altıntaş Zafer OSB'de İncelemelerde Bulundu: Yatırım ve Altyapı Öne Çıktı
4
Bilecik Liselerarası Futbolun Şampiyonu: Bilecik MTAL
5
Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe
6
Bilecik'te Kızılay ve Emniyetten 53 Ünite Kan Bağışı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye