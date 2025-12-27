Bilecik Avdan'da 15 kW Güneş Enerjili Sulama Sistemi Kuruldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyünde, tarımsal sulamada enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen bir güneş enerjisi projesi hayata geçirildi. Proje, Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) ile muhtarlık iş birliğinde uygulandı ve saha çalışmaları yerinde incelendi.

Proje Detayları ve Sahada İnceleme

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç projeyi sahada inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Uygulamada, kaynak sularının açık biriktirme havuzunda toplanarak Avdan Göleti'ne basılmasını sağlamak amacıyla araziye 30 adet güneş panelinden oluşan 15 kW Off-Grid Güneş Enerji Sistemi kuruldu.

Kurulan sistemle 15 kW’lık su pompası için gerekli enerji karşılanırken, toplanan suyun Avdan Göleti’ne kesintisiz deşarjı sağlandı. Bu sayede tarımsal sulamada enerji maliyetleri düşürülürken, suyun daha verimli kullanılmasıyla üretimde süreklilik hedeflendi.

Projenin, bölgedeki çiftçilere önemli katkı sağlaması bekleniyor ve uygulamanın benzer bölgelerde de örnek teşkil etmesi amaçlanıyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç projenin sonuçlarına ilişkin, "30 adet güneş panelinden oluşan 15 kW Off-Grid Güneş Enerji Sistemi ile su pompasının enerji ihtiyacı karşılanmış, toplanan suyun Avdan Göleti’ne kesintisiz şekilde aktarılması sağlanmıştır. Bu çalışma ile tarımsal sulamada verimlilik artırılmıştır. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

