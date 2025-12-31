Bilecik Bayırköy'de Yılbaşı Öncesi Gıda ve Esnaf Denetimleri

Bilecik'in Bayırköy beldesinde, yılbaşı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla kapsamlı gıda kontrolü ve esnaf denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerin Kapsamı

Yapılan denetimlerde işletmelerde satılan ürünlerin tazeliği ve hijyen şartları titizlikle incelendi. Ayrıca esnafların ruhsat ve evrak kontrolleri yapılarak mevzuata uygunluk değerlendirildi. Denetimler, zabıta ekipleri tarafından yürütüldü.

Halk Sağlığı ve Düzen Hedefi

Çalışmaların temel amacı, halk sağlığını korumak ve belde genelinde düzeni sağlamaktı. Denetimler sırasında tespit edilen eksikliklere ilişkin gerekli uyarılar yapıldı ve gerektiğinde yasal süreçlerin başlatılacağı belirtildi.

Başkan Dilsiz'den Mesaj

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, 'Denetimlerimizin yanı sıra esnafımıza hayırlı işler ve mutlu bir yıl diledik. Daha sağlıklı ve düzenli bir belde için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden iyi seneler diliyor, 2026 yılının bir önceki yıldan daha iyi geçmesini temenni ediyoruz' dedi.

