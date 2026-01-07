Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'nde İnceleme: Melek Mızrak Subaşı Personelle Buluştu

Başkan Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle Atölye Birimi'nde çalışmaları yerinde inceledi; personelle kahvaltıda buluştu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:46
Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'nde İnceleme: Melek Mızrak Subaşı Personelle Buluştu

Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'nde İnceleme

Başkan Subaşı yerinde değerlendirdi, personelle kahvaltıda bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Heyet, atölyedeki güncel çalışmaları gözden geçirirken, sahadaki uygulamalar ve iş akışları detaylı şekilde değerlendirildi. İncelemelerin ardından emek veren çalışma arkadaşlarıyla düzenlenen kahvaltıda buluşuldu.

Toplantıda ayrıca personelin ihtiyaç ve talepleri dinlendi; çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik notlar alındı ve değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Subaşı açıklamasında, "Çalışmalarını yerinde inceledik, ihtiyaçları dinledik. Kentimiz için özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma emekleri ve katkıları için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

BİLECİK BELEDİYESİ ATÖLYE BİRİMİNDE ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

BİLECİK BELEDİYESİ ATÖLYE BİRİMİNDE ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

BİLECİK BELEDİYESİ ATÖLYE BİRİMİNDE ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Su İsyanı: Elmadağ'da Kesinti ve Çamur Rengi Su
2
Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu
3
Mihalıççık’ta Karayolunu Geçen 10 Geyik Kamerada
4
Elazığ'da 600 Parça Osmanlı Sıkma Kehribarı: 90 Bin Dolarlık Koleksiyon Tespih Oluyor
5
Solhan’da Kar Çilesi Devam Ediyor: Yollar Buz Tuttu
6
Oltu'da Kışla Canlanan Ayakkabı Tamircileri: Pençe ve Bot Talepleri Artıyor
7
Şırnak’ta Habur Çayı Dondu: Beytüşşebap’ta -15 dereceyle Buz Pistine Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları