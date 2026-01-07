Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'nde İnceleme: Melek Mızrak Subaşı Personelle Buluştu

Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'nde İnceleme

Başkan Subaşı yerinde değerlendirdi, personelle kahvaltıda bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Heyet, atölyedeki güncel çalışmaları gözden geçirirken, sahadaki uygulamalar ve iş akışları detaylı şekilde değerlendirildi. İncelemelerin ardından emek veren çalışma arkadaşlarıyla düzenlenen kahvaltıda buluşuldu.

Toplantıda ayrıca personelin ihtiyaç ve talepleri dinlendi; çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik notlar alındı ve değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Subaşı açıklamasında, "Çalışmalarını yerinde inceledik, ihtiyaçları dinledik. Kentimiz için özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma emekleri ve katkıları için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

