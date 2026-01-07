Bilecik Belediyesi’nden Can Dostlara 2025’te Kesintisiz Destek

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:58
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni yılda da can dostlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Merkez, başta aşı ve kısırlaştırma çalışmaları olmak üzere yüzlerce hayvanın ameliyat ve tedavilerini gerçekleştiriyor; kış mevsiminde de en iyi imkanları sunmaya devam ediyor.

Merkezin 2025 performansı

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2025 yılında yüzlerce kedi, köpek ve yaban hayvanına tedavi ve barınma imkanı verdi. Uzman hekim ve görevliler, büyük bir titizlikle lojistik ve sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Doğal yaşam alanları ve sahiplendirme

"Ana tesis başta olmak üzere iki adet doğal yaşam alanını da can dostlara hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının doğal ortamlarda vakit geçirmesine imkan sağladı.700’e yakın kedi ve köpeğin yaşamını sürdürdüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2025 yılında binlerce öğrenci ve vatandaşı da ağırladı. Kedi ve köpek kulübelerinin Bilecik Belediyesi atölyelerinde imal edildiği tesiste ayrıca sahiplendirme imkanı da vatandaşlara sunuluyor.Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz, 2026 yılında da can dostlara ev sahipliği yapacak" denildi.

Kısırlaştırma, aşı ve tedavi verileri

Açıklamada, "2025 yılı içerisinde 726 adet kedi ve köpek kısırlaştırma ve işaretlemesinin yapıldığı sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezinde ayrıca bin 100 adet kuduz aşısı, bin 856 adet parazit aşısı uygulaması yapıldı. Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon merkezinde 235 adet kedi ve köpek sahiplendirildi. Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde bin 82 adet kedi ve köpeğin muayene edilerek sağlığına kavuşturulduğu tesisimizde onlarca ameliyat işlemi yapılıp 6 adet yaban hayvanı da tedavi edildi" ifadelerine yer verildi.

Ekipman yenileme ve mama üretimi

Söz konusu merkezde, sokak hayvanlarının kırık operasyonlarında kullanılmak üzere osteosentez seti, osteosentez matkap, pin ve plaka seti ekipmanlar arasına dahil edildi. Ayrıca merkezde bulunan Mama Üretim Tesisinde can dostlar için mama üretimini arttırmak amacıyla mama üretim makinelerinde değişikliklere gidilerek, daha sağlıklı ve etkin üretim gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2026 yılında da can dostlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

