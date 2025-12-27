DOLAR
Bilecik'e 12,4 Milyar TL'lik DSİ Yatırımı: Su ve Tarım Altyapısına Güç

DSİ'nin Bilecik yatırımıyla 15 baraj, 27 sulama tesisi ve 35 taşkın koruma projesi dahil toplam 80 tesis hizmete alındı; yatırım bedeli 12,4 milyar TL.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:09
Bilecik'e 12,4 Milyar TL'lik DSİ Yatırımı: Su ve Tarım Altyapısına Güç

Bilecik'e 12,4 Milyar TL'lik DSİ Yatırım Hamlesi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Devlet Su İşleri (DSİ) Bilecik 33. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, ilde hayata geçirilen su ve tarım altyapısı projeleri hakkında bilgi aldı.

Proje değerlendirmesi ve kapsam

Ziyarette, DSİ tarafından Bilecik genelinde yürütülen baraj, sulama ve taşkın kontrol projeleri kapsamlı şekilde ele alındı. Çalışmaların il tarımına, su yönetimine ve yaşam güvenliğine katkıları değerlendirildi.

Vali Sözer'in açıklamasına göre: “DSİ’nin il genelinde hayata geçirdiği yatırımlar kapsamında bugüne kadar 15 baraj inşa edilerek 50 milyon 35 bin metreküp su depolama kapasitesine ulaşıldı. Ayrıca 27 sulama tesisi sayesinde 17 bin 606 hektar tarım arazisi sulamaya açılırken, bu yatırımların çiftçilere yıllık yaklaşık 1 milyar 795 milyon TL zirai gelir artışı sağladı. 35 taşkın koruma tesisi ile yerleşim alanları ve tarım arazilerinin taşkın riskine karşı güvence altına alındığı. Bugüne kadar toplam 80 tesisin, yaklaşık 12,4 milyar TL yatırım bedeliyle hizmete alındığı ve bu yatırımların Bilecik’in tarımsal üretimine, su yönetimine ve yaşam güvenliğine önemli katkılar sunduğu. Vatandaşlarımızın refahını artırmaya yönelik yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

DSİ yatırımları, hem tarımsal verimliliği yükseltmeyi hem de taşkın riskini azaltarak bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

