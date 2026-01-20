Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kırmızı Kod Tatbikatı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde AFAD ve 112 Acil Sağlık iş birliğiyle düzenlenen Kırmızı Kod tatbikatında müdahale ve kurumlar arası koordinasyon test edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:45
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin iş birliğiyle Kırmızı Kod (yangın/acil durum) tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat Detayları

Senaryo gereği düzenlenen tatbikatta, olası acil durumlara yönelik müdahale süreçleri, kurumlar arası koordinasyon ve hasta ile çalışan güvenliğine ilişkin uygulamalar test edildi. Ekiplerin hızlı müdahale kabiliyeti ile iletişim ve koordinasyon çalışmaları başarıyla uygulandı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ise, "Tatbikat kapsamında, olası acil durum senaryolarında kurumlar arası koordinasyonu, hızlı müdahaleyi ve hasta ile çalışan güvenliğine yönelik uygulamaları test ettik. Emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

