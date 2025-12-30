Bilecik, EPALE Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye Birincisi

Yapay zekâyla tasarlanan geleceğin öğrenme merkezine ödül

Bilecik, EPALE Projesi kapsamında düzenlenen Yenilikçi Modeller Yarışmasında, ‘Öğrenme alanlarının dönüşümü yoluyla hayat boyu öğrenme’ temasıyla yapılan değerlendirmede Türkiye birincisi oldu.

Yarışmaya toplam 270 başvuru yapıldı. Proje, yapay zekâ uygulamalarıyla geleceğin öğrenme ortamlarını tasarlamayı hedefleyerek bu yaklaşımları hayat boyu öğrenme politikalarıyla ilişkilendirip ‘Geleceğin hayat boyu öğrenme merkezi’ vizyonuna dönüştürmeyi amaçladı. Değerlendirmede yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık kriterleri esas alındı.

Yarışmada birinciliği Bilecik Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi elde ederken; ikinci Tokat Almus Halk Eğitimi Merkezi, üçüncü ise Şanlıurfa Halfeti Halk Eğitimi Merkezi oldu. Bu başarı, Bilecik’in hayat boyu öğrenme alanındaki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha tescilledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek konuyla ilgili, "270 başvuru arasından Türkiye birinciliğine layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yapay zekâ destekli öğrenme ortamlarını, hayat boyu öğrenme vizyonumuzla buluşturan bu çalışmada emeği geçen başta projenin mimarı Hakan Yandım olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayat boyu öğrenme alanında yenilikçi ve sürdürülebilir modeller üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

