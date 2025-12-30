DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Bilecik, EPALE Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye Birincisi

Bilecik, EPALE Projesi kapsamında düzenlenen Yenilikçi Modeller Yarışması'nda 270 başvuru arasından Türkiye birinciliğini kazandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:37
Bilecik, EPALE Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye Birincisi

Bilecik, EPALE Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye Birincisi

Yapay zekâyla tasarlanan geleceğin öğrenme merkezine ödül

Bilecik, EPALE Projesi kapsamında düzenlenen Yenilikçi Modeller Yarışmasında, ‘Öğrenme alanlarının dönüşümü yoluyla hayat boyu öğrenme’ temasıyla yapılan değerlendirmede Türkiye birincisi oldu.

Yarışmaya toplam 270 başvuru yapıldı. Proje, yapay zekâ uygulamalarıyla geleceğin öğrenme ortamlarını tasarlamayı hedefleyerek bu yaklaşımları hayat boyu öğrenme politikalarıyla ilişkilendirip ‘Geleceğin hayat boyu öğrenme merkezi’ vizyonuna dönüştürmeyi amaçladı. Değerlendirmede yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık kriterleri esas alındı.

Yarışmada birinciliği Bilecik Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi elde ederken; ikinci Tokat Almus Halk Eğitimi Merkezi, üçüncü ise Şanlıurfa Halfeti Halk Eğitimi Merkezi oldu. Bu başarı, Bilecik’in hayat boyu öğrenme alanındaki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha tescilledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek konuyla ilgili, "270 başvuru arasından Türkiye birinciliğine layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yapay zekâ destekli öğrenme ortamlarını, hayat boyu öğrenme vizyonumuzla buluşturan bu çalışmada emeği geçen başta projenin mimarı Hakan Yandım olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayat boyu öğrenme alanında yenilikçi ve sürdürülebilir modeller üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK, YENİLİKÇİ MODELLER YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ...

BİLECİK, YENİLİKÇİ MODELLER YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERDAL ŞİMŞEK

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sibirya Soğukları: Çamaşırlar Dakikalar İçinde Dondu
2
Hasankeyf'te Masalsı Kar Manzaraları — Batman'da Tarihi Siluet Kartpostallık
3
Kocaeli’de Ormanya ve Kuzuyayla 2025’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi çekti
4
Kars'ta Sibirya Soğukları: Termometreler Eksi 15'i Gösterdi, Çamaşırlar Buzdan Heykele Döndü
5
Çanakkale'de Yaralı Atmaca 10 Günlük Tedavinin Ardından Doğaya Salındı
6
Bayburt'ta Gökçedere Göleti Kısmen Buzlandı — Soğuklar Rekor Seviyede
7
İstanbul'da Fırtına: Şehir Hatları ve İDO Vapur Seferlerini İptal Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları