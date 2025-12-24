DOLAR
42,83 -0,08%
EURO
50,67 -0,11%
ALTIN
6.191,21 -0,17%
BITCOIN
3.726.318,49 1,07%

Bilecik İl Müftülüğü 2025'in Son Personel Toplantısını Yaptı

Bilecik İl Müftülüğü, Aralık'ta Kayıboyu Toplantı Salonu'nda 2025 yılının son personel toplantısını gerçekleştirerek gündem ve hizmet değerlendirmelerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:39
Bilecik İl Müftülüğü 2025'in Son Personel Toplantısını Yaptı

Bilecik İl Müftülüğü 2025'in Son Personel Toplantısını Yaptı

Bilecik İl Müftülüğünde 2025 yılının son personel toplantısı, Aralık ayında Kayıboyu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurumun her ay düzenlediği personel toplantılarının yılsonu oturumu olarak yapılan toplantıya yoğun katılım oldu.

Toplantı gündemi ve yürütülen çalışmalar

Toplantıya İl Müftüsü Ahmet Dilek başkanlık etti. Oturumda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve personele duyurulması gereken gündem maddeleri ele alındı.

Katılımcılar ayrıca Bilecik genelinde yürütülen din hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulması amacıyla değerlendirmelerde bulundu ve uygulama esasları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

İl Müftüsü Dilek'in değerlendirmesi

İl Müftüsü Ahmet Dilek toplantıda, "Personelimizle düzenli olarak bir araya gelerek hizmetlerimizi değerlendiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza sunduğumuz din hizmetlerini daha etkin, verimli ve nitelikli hale getirmektir. Alınan kararların ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

BİLECİK İL MÜFTÜLÜĞÜNDE YILIN SON TOPLANTISI YAPILDI

BİLECİK İL MÜFTÜLÜĞÜNDE YILIN SON TOPLANTISI YAPILDI

BİLECİK İL MÜFTÜLÜĞÜNDE YILIN SON TOPLANTISI YAPILDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Suriyeli Kameraman Zekeriya Elabdullah: 'Çocuklarımın Okulu Bittikten Sonra Ülkeme Döneceğim'
2
Bilecik İl Müftülüğü 2025'in Son Personel Toplantısını Yaptı
3
Eskişehirli Karikatürcü Furkan Tangüner, Çini Mürekkebiyle Gelir Elde Ediyor
4
Diyarbakır Mardin Yolu'nda 14 km'lik Giriş Ağaçlandırması — 5.500 Ağaç, 29.500 Çalı
5
EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırma Projesi: İzmir-Çeşme Otoyoluna 2 bin 150 Fidan
6
Bayburt'ta Taşkın Kontrol İnşaatları Yukarı Dikmetaş ve Oruçbeyli'de Sürüyor
7
BŞEÜ'lü İrem Büyükböcek BASE 2025'te büyük başarı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor