Bilecik İl Müftülüğü 2025'in Son Personel Toplantısını Yaptı

Bilecik İl Müftülüğünde 2025 yılının son personel toplantısı, Aralık ayında Kayıboyu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurumun her ay düzenlediği personel toplantılarının yılsonu oturumu olarak yapılan toplantıya yoğun katılım oldu.

Toplantı gündemi ve yürütülen çalışmalar

Toplantıya İl Müftüsü Ahmet Dilek başkanlık etti. Oturumda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve personele duyurulması gereken gündem maddeleri ele alındı.

Katılımcılar ayrıca Bilecik genelinde yürütülen din hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulması amacıyla değerlendirmelerde bulundu ve uygulama esasları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

İl Müftüsü Dilek'in değerlendirmesi

İl Müftüsü Ahmet Dilek toplantıda, "Personelimizle düzenli olarak bir araya gelerek hizmetlerimizi değerlendiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza sunduğumuz din hizmetlerini daha etkin, verimli ve nitelikli hale getirmektir. Alınan kararların ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

