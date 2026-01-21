Bilecik Osmaneli'de Köylere Kış Trafik Güvenliği Eğitimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık Köyü'nde, Jandarma Trafik Ekipleri tarafından köyde yaşayan sürücülere kış koşullarında trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitim, traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımına odaklandı.

Eğitimde ele alınan konular

Eğitim kapsamında sürücülere; kış mevsimlerinde güvenli sürüş kuralları, yol ve hava şartlarına göre araç kullanımı, "Reflektör Tak, Görünür Ol" Projesi çerçevesinde ROPS demiri ve üçgen reflektör kullanımının önemi, hız kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Kaymakamın mesajı

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Trafikte Sıfır Can Kaybı hedefi doğrultusunda trafik güvenliğini artırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Can güvenliğimiz için trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.

