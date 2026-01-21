İnegöl Belediyesi'nden Uludağ Üniversitesi Öğrencilerine Ücretsiz Çorba İkramı

İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi'nde öğrenim gören İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sınav döneminde destek olmak amacıyla kampüs bahçesine kurduğu çorba ikram çadırı ile 8 gün boyunca sıcak çorba dağıttı.

Çorba ikramı, sabah 09.00 ile öğlen 12.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri uygulamanın amacının öğrencilerin sınav stresi ve yoğun temposunu hafifletmek olduğunu belirtti. Gençlerin sınav öncesi sıcak bir çorba ile moral bulmaları hedeflendi ve uygulama öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

"Gençlerimiz için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çorba ikramına ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Başkan Taban, "Sınav dönemi, gençlerimiz için yoğun ve stresli bir süreçtir. Biz de İnegöl Belediyesi olarak küçük bir destekle onların yanında olmayı ve moral vermeyi amaçladık. Ücretsiz çorba ikramlarımızla öğrencilerimizin hem karınlarını doyurmak hem de sınav öncesinde kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak istedik. Hepimiz öğrenci olduk, bu dönemleri iyi biliyoruz. Gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerimiz, sabahları en azından kahvaltı hazırlamak için zaman kaybetmeden, biraz daha dinlenerek okullarına gelsinler. Burada sıcacık çorbasını içip sınavına girsinler istedik. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir; onların rahat ve motive bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Belediyenin bu jesti, öğrencilere hem moral hem de enerji sağlarken, sınav döneminde destek sağlamaya yönelik uygulamaların önemini bir kez daha gösterdi.

İNEGÖL BELEDİYESİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ VE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV DÖNEMİNDE KAMPÜS BAHÇESİNDE KURDUĞU ÇORBA İKRAM ÇADIRIYLA, 8 GÜN BOYUNCA ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ÇORBA İKRAMLARI GERÇEKLEŞTİRDİ.