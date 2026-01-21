İnegöl Belediyesi'nden Uludağ Üniversitesi Öğrencilerine Ücretsiz Çorba İkramı

İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi'nde 8 gün boyunca sabah 09.00-12.00 arası öğrencilere ücretsiz çorba ikram etti.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:09
İnegöl Belediyesi'nden Uludağ Üniversitesi Öğrencilerine Ücretsiz Çorba İkramı

İnegöl Belediyesi'nden Uludağ Üniversitesi Öğrencilerine Ücretsiz Çorba İkramı

İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi'nde öğrenim gören İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sınav döneminde destek olmak amacıyla kampüs bahçesine kurduğu çorba ikram çadırı ile 8 gün boyunca sıcak çorba dağıttı.

Çorba ikramı, sabah 09.00 ile öğlen 12.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri uygulamanın amacının öğrencilerin sınav stresi ve yoğun temposunu hafifletmek olduğunu belirtti. Gençlerin sınav öncesi sıcak bir çorba ile moral bulmaları hedeflendi ve uygulama öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

"Gençlerimiz için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çorba ikramına ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Başkan Taban, "Sınav dönemi, gençlerimiz için yoğun ve stresli bir süreçtir. Biz de İnegöl Belediyesi olarak küçük bir destekle onların yanında olmayı ve moral vermeyi amaçladık. Ücretsiz çorba ikramlarımızla öğrencilerimizin hem karınlarını doyurmak hem de sınav öncesinde kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak istedik. Hepimiz öğrenci olduk, bu dönemleri iyi biliyoruz. Gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerimiz, sabahları en azından kahvaltı hazırlamak için zaman kaybetmeden, biraz daha dinlenerek okullarına gelsinler. Burada sıcacık çorbasını içip sınavına girsinler istedik. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir; onların rahat ve motive bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Belediyenin bu jesti, öğrencilere hem moral hem de enerji sağlarken, sınav döneminde destek sağlamaya yönelik uygulamaların önemini bir kez daha gösterdi.

İNEGÖL BELEDİYESİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ VE MESLEK YÜKSEKOKULU...

İNEGÖL BELEDİYESİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ VE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV DÖNEMİNDE KAMPÜS BAHÇESİNDE KURDUĞU ÇORBA İKRAM ÇADIRIYLA, 8 GÜN BOYUNCA ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ÇORBA İKRAMLARI GERÇEKLEŞTİRDİ.

İNEGÖL BELEDİYESİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ VE MESLEK YÜKSEKOKULU...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Belediye Binaları Ay-Yıldızlı Türk Bayraklarıyla Donatıldı
2
Coğrafi işaretli ot süpürgeler yok oluyor: Sakarya'nın son ustaları
3
Yeşilyurt Belediyesi'nden Geleneksel AVM Sömestr Spor Şenliği Başladı
4
Antalya Büyükşehir 3 Yılda 32 Ton Tehlikeli Atık Bertaraf Etti
5
Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı 2026 Faaliyet Planını Belirledi
6
Edirne Huzurevinde Sıra Gecesi: Gönüller Bir Oldu
7
Yozgat'ta Yaralı Kızıl Şahin HAYDİ Ekipleri Tarafından Koruma Altına Alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları