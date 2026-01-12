Bilecik Söğüt’te 3 Taşınmaz İçin İhale Süreci Başladı

Bilecik Söğüt’te 3 taşınmaz için ihale süreci başlatıldı

Söğüt Belediyesi, ilçede bulunan 3 adet taşınmazın kiraya verilmesi ve 1 adet taşınırın satışına ilişkin ihale sürecini resmen başlattı.

İhale detayları ve başvuru

İhaleye dair tüm detaylar, şartlar ve tarihler yayımlandı. Söz konusu ihalelere ilişkin ilan, şartname ve başvuru koşullarına Söğüt Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

İlgilenen vatandaşlar ve yatırımcılar, yayımlanan şartları inceleyerek belirtilen başvuru koşullarına göre ihalelere katılabilirler.

Başkan Durgut'un açıklaması

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Belediyemize ait taşınmaz ve taşınırların ekonomiye kazandırılması amacıyla ihale sürecini başlattık. Tüm vatandaşlarımızı yayımlanan şartları inceleyerek ihalelere katılmaya davet ediyoruz" dedi.

BİLECİK’TE 3 TAŞINMAZ İÇİN İHALE SÜRECİ BAŞLADI SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT