Bilecik Söğüt’te 3 Taşınmaz İçin İhale Süreci Başladı

Söğüt Belediyesi, 3 taşınmazın kiraya verilmesi ve 1 taşınırın satışı için ihale sürecini başlattı; detaylar belediyenin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:31
Söğüt Belediyesi, ilçede bulunan 3 adet taşınmazın kiraya verilmesi ve 1 adet taşınırın satışına ilişkin ihale sürecini resmen başlattı.

İhale detayları ve başvuru

İhaleye dair tüm detaylar, şartlar ve tarihler yayımlandı. Söz konusu ihalelere ilişkin ilan, şartname ve başvuru koşullarına Söğüt Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

İlgilenen vatandaşlar ve yatırımcılar, yayımlanan şartları inceleyerek belirtilen başvuru koşullarına göre ihalelere katılabilirler.

Başkan Durgut'un açıklaması

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Belediyemize ait taşınmaz ve taşınırların ekonomiye kazandırılması amacıyla ihale sürecini başlattık. Tüm vatandaşlarımızı yayımlanan şartları inceleyerek ihalelere katılmaya davet ediyoruz" dedi.

