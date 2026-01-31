Bilecik Söğüt'te İlk Evim Arsa İmar Planları Askıya Çıktı

Bilecik Söğüt Balaban Mahallesi'nde İlk Evim Arsa proje imar planları 30 Ocak 2026'da askıya çıktı; 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama planları TOKİ tarafından onaylandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:21
Plan Detayları ve Askıya Çıkma Süresi

Bilecik'in Söğüt ilçesi Balaban Mahallesi sınırları içinde yer alan İlk Evim Arsa Projesi ile ilgili imar planları askıya çıkarıldı.

Söz konusu alana ilişkin 1 No’lu Gecekondu Önleme Bölgesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından re’sen onaylandı.

Onaylanan imar planları, 30 Ocak 2026 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Söğüt Belediye Başkanlığı duyuru panosunda askıya çıkarıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: İlk Evim Arsa Projesi kapsamında ilçemizde planlı, sağlıklı ve sosyal donatı alanlarını içeren yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Onaylanan imar planlarının Söğüt’ümüze ve hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum

