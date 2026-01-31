Bilecik Söğüt'te İlk Evim Arsa İmar Planları Askıya Çıktı

Plan Detayları ve Askıya Çıkma Süresi

Bilecik'in Söğüt ilçesi Balaban Mahallesi sınırları içinde yer alan İlk Evim Arsa Projesi ile ilgili imar planları askıya çıkarıldı.

Söz konusu alana ilişkin 1 No’lu Gecekondu Önleme Bölgesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından re’sen onaylandı.

Onaylanan imar planları, 30 Ocak 2026 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Söğüt Belediye Başkanlığı duyuru panosunda askıya çıkarıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: İlk Evim Arsa Projesi kapsamında ilçemizde planlı, sağlıklı ve sosyal donatı alanlarını içeren yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Onaylanan imar planlarının Söğüt’ümüze ve hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum

