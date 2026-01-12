Bilecik Söğüt’te 'Marul Daha Bi’ İyi' Projesiyle Marul Üretimi Tescillendi

Söğüt’te yürütülen 'Marul Daha Bi’ İyi' Projesiyle 10 üreticinin pestisit kalıntısız üretimi tescillendi; sertifikalar Hamitabat Köyü’nde verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:40
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projesi kapsamında, Bilecik’in Söğüt ilçesinde hayata geçirilen "Söğüt’te Marul Daha Bi’ İyi" projesi başarıyla tamamlandı.

Uygulama ve Denetimler

Söğüt, mikroklima yapısı ve örtü altı sebze üretimiyle bilinirken; Geçitli ve Hamitabat köylerinde faaliyet gösteren 10 üretici, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretim gerçekleştirdi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve teknik ekip, proje süresince üreticilerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan denetimler ve analizler sonucunda, projeye katılan 10 üreticinin tamamının pestisit kalıntısız üretim yaptığı tespit edildi. Bu üreticiler, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası almaya hak kazandı.

Destek ve Sertifika Töreni

Öte yandan, 2026 yılında İyi Tarım Uygulamaları yapan üreticilere dekar başına 527 TL destek sağlanacağı bildirildi. Sertifikalar, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat Köyü’nde düzenlenen törenle üreticilere takdim edildi.

Çetin Ayvalık konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "İyi Tarım Uygulamaları ile hem üreticimizin emeğini koruyor hem de tüketicimize sağlıklı ve güvenilir gıda sunuyoruz. Söğüt’te elde edilen bu başarı, ilimiz genelinde örnek teşkil edecek niteliktedir."

