Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe

Bilecik’te 11 Bin Fidanla Meyveciliğe Destek

Meyve Fidanı Dağıtım Programı

Gölpazarı ilçesinde yürütülen "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında, Valilik ve İl Özel İdaresi katkılarıyla üreticilere yüzde 37,5 hibe desteğiyle toplam 11 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Program, Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edildi. Düzenlenen törende Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ile İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal de yer aldı.

Proje, ilçede özellikle ceviz başta olmak üzere meyveciliğin geliştirilmesini, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve çiftçilerin desteklenmesini amaçlıyor. Bu çerçevede 143 üreticiye meyve fidanı sağlandı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç programda üreticilerle bir araya gelerek şu ifadeleri kullandı: "Tarımsal üretim ve kırsal kalkınma Gölpazarı için büyük önem taşıyor. Proje, hem üretim kapasitesini artırmayı hem de çiftçilerin gelir düzeyine katkı sağlamayı hedefliyor. Üretimi destekleyen, toprağa değer katan çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir"

BİLECİK’TE 143 ÜRETİCİYE 11 BİN FİDAN HİBE EDİLDİ