DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe

Gölpazarı'nda 'Meyveciliği Geliştirme' projesiyle yüzde 37,5 hibe desteğiyle 143 üreticiye toplam 11 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:08
Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe

Bilecik’te 11 Bin Fidanla Meyveciliğe Destek

Meyve Fidanı Dağıtım Programı

Gölpazarı ilçesinde yürütülen "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında, Valilik ve İl Özel İdaresi katkılarıyla üreticilere yüzde 37,5 hibe desteğiyle toplam 11 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Program, Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edildi. Düzenlenen törende Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ile İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal de yer aldı.

Proje, ilçede özellikle ceviz başta olmak üzere meyveciliğin geliştirilmesini, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve çiftçilerin desteklenmesini amaçlıyor. Bu çerçevede 143 üreticiye meyve fidanı sağlandı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç programda üreticilerle bir araya gelerek şu ifadeleri kullandı: "Tarımsal üretim ve kırsal kalkınma Gölpazarı için büyük önem taşıyor. Proje, hem üretim kapasitesini artırmayı hem de çiftçilerin gelir düzeyine katkı sağlamayı hedefliyor. Üretimi destekleyen, toprağa değer katan çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir"

BİLECİK’TE 143 ÜRETİCİYE 11 BİN FİDAN HİBE EDİLDİ

BİLECİK’TE 143 ÜRETİCİYE 11 BİN FİDAN HİBE EDİLDİ

BİLECİK’TE 143 ÜRETİCİYE 11 BİN FİDAN HİBE EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'tan Dünyaya: Çekerek Alabalıkları Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor
2
Bilecik Osmaneli’de İçme Suyu Tesislerinin Elektrik Altyapısı Güçlendirildi
3
Vali Musa Işın Altıntaş Zafer OSB'de İncelemelerde Bulundu: Yatırım ve Altyapı Öne Çıktı
4
Bilecik Liselerarası Futbolun Şampiyonu: Bilecik MTAL
5
Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe
6
Bilecik'te Kızılay ve Emniyetten 53 Ünite Kan Bağışı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye