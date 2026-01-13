Bilecik'te 2026 İçme Suyu Planlaması: Köylerin Geleceği Masaya Yatırıldı

Bilecik'te 2026 içme suyu planlaması toplantısında muhtarlar, kuraklık riskleri, altyapı çalışmaları ve su yönetimi stratejilerini görüştü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:10
Bilecik’te 2026 yılı içme suyu planlamaları kapsamında köy muhtarlarına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen programda, köylerde sürdürülebilir su yönetimi ve kuraklıkla mücadele adına atılan adımlar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıya Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri yetkilileri katıldı. Sunum ve teknik bilgilendirmelerde; Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Deniz Saraç ile birlikte jeoloji mühendisi Metin Ceyhan, jeofizik mühendisi Pınar Alkış ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli Kadiye Karakaş yer aldı.

Gündemdeki başlıklar: su bedelleri, altyapı ve çözüm önerileri

Toplantıda 2026 yılı su bedelleri, köylerde yürütülen altyapı çalışmaları, hizmet süreçlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tüm yönleriyle değerlendirildi. Uzmanlar, yeraltı su kaynaklarının durumu, yeni su temin noktaları ve kuraklığa karşı alınması gereken teknik önlemler hakkında muhtarlara ayrıntılı bilgi verdi.

Muhtarların talepleri ve görüşleri doğrudan iletilirken, toplantı katılımcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla ilerledi. Ayrıca İl Özel İdaresi yetkilileri, hizmet kalitesinin artırılması ve suyun sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için alternatif çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

Kuraklık alarmı ve tasarruf çağrısı

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birini kuraklık oluşturdu. Yetkililer, su kaynaklarının korunmasının ve bilinçli, tasarruflu kullanımın artık bir tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizdi. İl Özel İdaresi'nin köylerde yürüttüğü sondaj, isale hattı yenileme, depo bakım-onarım ve kaçak suyla mücadele çalışmalarının ayrıntıları katılımcılarla paylaşıldı.

Vatandaşların ödeme gücü ve beklentileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerle; hem hizmet kalitesinin yükseltilmesi hem de suyun sürdürülebilir yönetimi hedefleniyor. Program, muhtarların talep ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. İl Özel İdaresi yetkilileri, köylerde yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi için çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

