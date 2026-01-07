Bilecik’te Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı Tamamlandı

Program detayları ve sertifika töreni

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde düzenlenen Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı başarıyla tamamlandı.

Program kapsamında toplam 8 kursiyer eğitim aldı. Eğitimler, 12 gün teorik ve 10 gün pratik olmak üzere planlandı; katılımcıların mesleki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması hedeflendi.

Programa katılan ve başarı gösteren hemşirelere düzenlenen törende sertifikaları takdim edildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Eğitime katkı sunan tüm eğitmenlerimize ve sürece özveriyle katılan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

