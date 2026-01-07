Bilecik'te Asayiş ve Güvenlik Masaya Yatırıldı — Vali Faik Oktay Sözer Başkanlığında

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda kamu düzeni, terör, narkotik, düzensiz göç ve trafik güvenliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:46
Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, Jandarma Eğitim Alay Komutanı ve ilgili kurum ile birim amirleri katıldı.

Görüşülen Öncelikli Güvenlik Başlıkları

Toplantıda, Bilecik genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Öncelikli değerlendirme konuları arasında asayiş, terörle mücadele, organize ve narkotik suçlarla mücadele, düzensiz göç, trafik güvenliği ve siber suçlar yer aldı.

Katılımcılar, alınan tedbirleri, sahadaki uygulamaları ve kurumlar arası koordinasyonu değerlendirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, saha uygulamalarının titizlikle takip edilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Vali Sözer'in Değerlendirmesi

Vali Faik Oktay Sözer toplantıda şunları ifade etti: "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini esas alan, önleyici ve kararlı bir güvenlik anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kamu kurumları arasında etkin iş birliği ve koordinasyon büyük önem taşımaktadır. Sahadaki uygulamaların titizlikle takip edilmesi ve vatandaş odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha değerlendirdik. İlimizin huzur ve güvenliği için tüm birimlerimiz koordinasyon içinde, kararlılıkla görev yapmaya devam edecektir."

Toplantı, ilde güvenliğin sağlanmasına yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulamaların etkinliğinin artırılması hedefiyle tamamlandı.

