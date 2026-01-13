Vali Akbıyık: Muğla'nın alkol bağımlısı il iddiasına resmi veri yok

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengür'ün geçtiğimiz haftalarda bir Ak Parti Muğla Milletvekili ile yaptığı açıklamada Muğla'nın alkol bağımlılığında Türkiye birincisi, kumar bağımlılığında 4'üncüsü ve kokain kullanımında 6'ncısı olduğuna ilişkin ifadeler kamuoyunda tartışma başlatmıştı.

Valilikten açıklama: Resmi veri yok

Bu iddiaların ardından, 75'inci Yıl Salonu'nda düzenlenen aylık Medya Buluşması toplantısında söz konusu açıklamalar Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a soruldu. Vali Akbıyık, "Bizde bu yönde bir istatistik yok." diyerek, bu tür sıralamaların resmi kayıtlarda yer almadığını belirtti.

Vali Akbıyık açıklamasında şunları söyledi: "Muğla’da yaklaşık 2 bin 550 otel bulunuyor ve yılda 3,5 milyonun üzerinde turist ağırlıyoruz. Onları da bize mi yazdılar, bilmiyorum. Ağzımızdan çıkan her cümleye dikkat ediyoruz. Turizm kenti olan Muğla’nın imajına zarar gelmemesi için açıklamalar dikkatli yapılmalı. Bizde böyle bir bilgi yok."

Resmi veriye vurgu

Vali Akbıyık, Muğla'nın huzur ve güvenliğinin yanı sıra turizmdeki marka değerinin korunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, kamuoyuna yansıyan verilerin resmi kaynaklara dayanması gerektiğine dikkat çekti.

MUĞLA’NIN ALKOL BAĞIMLISI İDDİASINA VALİ AKBIYIK, "ELİMİZDE BÖYLE BİR VERİ YOK" DEDİ