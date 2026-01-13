Vali Akbıyık: Muğla'nın 'alkol bağımlısı il' iddiasına resmi veri yok

Vali Dr. İdris Akbıyık, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengür'ün bağımlılık sıralamalarına ilişkin resmi verinin bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:58
Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengür'ün geçtiğimiz haftalarda bir Ak Parti Muğla Milletvekili ile yaptığı açıklamada Muğla'nın alkol bağımlılığında Türkiye birincisi, kumar bağımlılığında 4'üncüsü ve kokain kullanımında 6'ncısı olduğuna ilişkin ifadeler kamuoyunda tartışma başlatmıştı.

Valilikten açıklama: Resmi veri yok

Bu iddiaların ardından, 75'inci Yıl Salonu'nda düzenlenen aylık Medya Buluşması toplantısında söz konusu açıklamalar Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a soruldu. Vali Akbıyık, "Bizde bu yönde bir istatistik yok." diyerek, bu tür sıralamaların resmi kayıtlarda yer almadığını belirtti.

Vali Akbıyık açıklamasında şunları söyledi: "Muğla’da yaklaşık 2 bin 550 otel bulunuyor ve yılda 3,5 milyonun üzerinde turist ağırlıyoruz. Onları da bize mi yazdılar, bilmiyorum. Ağzımızdan çıkan her cümleye dikkat ediyoruz. Turizm kenti olan Muğla’nın imajına zarar gelmemesi için açıklamalar dikkatli yapılmalı. Bizde böyle bir bilgi yok."

Resmi veriye vurgu

Vali Akbıyık, Muğla'nın huzur ve güvenliğinin yanı sıra turizmdeki marka değerinin korunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, kamuoyuna yansıyan verilerin resmi kaynaklara dayanması gerektiğine dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

