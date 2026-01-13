Bilecik’te İyiliğe Dokun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dualarla açıldı

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesindeki dernek binasının açılışına protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışa Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı, İl Sivil ve Toplumla İlişkiler Müdürü Cemal Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Yardımcısı Corav'ın açıklaması

"Derneğimizin Bilecik’imize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten bu ekibimiz geçmişte güzel çalışmalar yaptı. Deprem zamanında, Aydem bebeğe topladıkları yardım kampanyasında özellikle büyük bir çaba gösterdiler. Yani bu konuda gücünü ispat etti bu arkadaşlarımız. Bundan sonra da Bilecik’imize güzel hayırlara vesile olacaklarına inanıyoruz"

Dernek Başkanı'nın mesajı

İyiliğe Dokun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aliye Ayaz ise, derneğin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Bilecik’te nerede yardıma ihtiyacı olan bir kişi olduğunda her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından İyiliğe Dokun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dualarla açıldı.

