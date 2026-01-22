Bilecik’te Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde Kahvaltı Programı

Protokol Üyeleri Çocuklarla Bir Araya Geldi

Bilecik’te Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kahvaltı programı düzenlendi. Etkinlikte Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek çocuklarla bir araya geldi.

Programa Kuruluş Müdürü Hüseyin Çelik de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda protokol üyeleri çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti, onların talep ve düşüncelerini dinledi.

Etkinlik kapsamında çocuklara karne hediyeleri takdim edildi.

Nejat İlhan etkinlikle ilgili olarak, "Çocuklarımızın kendilerini güvende hissetmeleri, aidiyet duygularının güçlenmesi ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi bizim önceliğimizdir. Onların yüzündeki tebessüm, yaptığımız çalışmaların en anlamlı karşılığıdır" dedi.

BİLECİK’TE ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİNDE KAHVALTI PROGRAMI