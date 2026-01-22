Şahinbey Belediyesi'nden 24 Saat Kesintisiz Karla Mücadele

Şahinbey Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı 24 saat esaslı kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tutuyor; öncelik hastane, okul ve toplu taşıma.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:45
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:45
Şahinbey Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler sahaya inerek yolların açık tutulması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat esasına göre gerçekleştiriyor.

Öncelikli alanlar: hastane, okul, kamu kurumları ve toplu taşıma güzergâhları.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun açıklaması

Mehmet Tahmazoğlu şöyle dedi: "Kar yılı var yılı ve bereket yılı demek. Şahinbey Belediyesi olarak ekiplerimiz kar yağışına karşı hazırlıklıydı ve bu yağışı bekliyorduk. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın ulaşımını rahatlatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

