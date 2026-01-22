Kuşadası'nda Sel: Başkan Ömer Günel 'Afetler, tedbirler alınırsa yaşanmaz'

Kuşadası'nda sabah saatlerinde etkili olan 45 dakikalık sağanak seline Başkan Ömer Günel müdahale etti; altyapı eksikleri ve ıslah çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:41
Günel sahada inceleme yaptı, ekipler hızlı müdahale ile çalıştı

Bugün sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren sağanak yağışın ardından Kuşadası'nda sel meydana geldi. Başkan Ömer Günel, selden etkilenen bölgelerde saha çalışmasını bizzat yürüttü ve yürütülen çalışmaları yerinde denetledi.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Acil Müdahale Ekipleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı saha ekiplerinin hızlı ve koordine müdahalesi sayesinde cadde ve sokaklar kısa sürede temizlenirken, kent genelinde yaşam normale dönmeye başladı. Sağanak yağış saat 09.30'da başladı ve yaklaşık 45 dakika etkili oldu; özellikle Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri sel felaketinden yoğun şekilde etkilendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ve Karayolları sorumluluk alanlarındaki dere yatakları ve yağmur suyu deşarj kanallarından gelen yoğun akış ile altyapıda meydana gelen çökmeler nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede dere yatağına döndü.

Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Kuşadası Belediyesi ekipleri iş makineleriyle hızla müdahalede bulundu. Fen İşleri saha ekipleri, Acil Müdahale Ekipleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışarak muhtemel bir facianın büyümesini önledi. Günel, selin en yıkıcı etkisini gösterdiği Güzelçamlı Mahallesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi ve zarar gören işletme sahipleri ile vatandaşlarla görüştü.

Günel, ekiplerin mesai saati gözetmeksizin çalışacağını ve olumsuz tablonun en kısa sürede ortadan kaldırılacağını ifade etti.

"Suçlu değil çözüm arıyoruz"

Zarar gören esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ömer Günel; "Yaşanan doğal afetler önlenebilir. Bu tür olaylar yaşanmadan önce gerekli aksiyonların alınması gerekiyor. Bölgede ıslah edilmesi gereken dere yatakları ve tamamlanması gereken altyapı çalışmaları var. Biz burada suçlu aramıyoruz. Her kurumun üzerine düşeni yapması gerekiyor. Yol boyunca alanı inceledim. En büyük hasarı bir turistik tesis görmüş durumda. Evlerde de ciddi taşkınlar yaşandı. Aşırı ve sürekli yağış, coğrafi yapıdan kaynaklı olarak derelerin taşmasına neden oldu. Benzer bir sorunu 2015 yılında Güzelçamlı merkezdeki Bal Deresi’nde yaşamıştık. Nitekim Devlet Su İşleri Bal Deresi’nin ıslahını tamamladı. Burada Devlet Su İşleri’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne ve ASKİ ekiplerine ciddi görevler düşüyor. Kuşadası Belediyesi olarak altyapı ve yağmur suyu hattı çalışması yaptığımız hiçbir bölgede sorun yaşanmadı. Yani afetlerin yaşanmasını önlemek mümkün. Yaşanan bu felaketin temelinde, ıslah edilmemiş dere yataklarından kaynaklanan taşkınlar var. Bize düşen görevler varsa, zaten ikinci derece görevlerimiz bulunuyor, bunları yapmaya hazırız. Bugün sahada yetki ve sorumluluk ayrımı gözetmeden tüm ekiplerimizle çalışıyoruz. Ancak asıl olan, afetler yaşanmadan önce gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Bir suçlu aramıyoruz, sorumluluğu kimseye atmıyoruz. Gelin, bu sorunları birlikte çözelim" dedi.

