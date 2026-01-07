Bilecik’te Çocuk Gelişimi Etkinliği: Vali Sözer Materyal Sunumunu İzledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Çocuk Gelişimi Öğrencileri Materyalde Buluşuyor’ etkinliğine katıldı.

Etkinlik organizasyonu ve iş birliği

Etkinlik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ile Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Bölüm öğrencilerinin ders kapsamında hazırladığı eğitici materyaller, okul öncesi eğitim ortamında uygulamalı olarak kullanıldı.

Uygulama alanları ve katılım

Matematikten sanata, oyundan dile uzanan farklı gelişim alanlarına yönelik hazırlanan materyaller, anaokulu öğrencilerinin aktif katılımıyla uygulandı ve öğrenme süreçlerine katkı sağlandı. Etkinlikte 75 üniversite öğrencisi ile 7 farklı okuldan 260 anaokulu öğrencisi gün boyunca bir araya gelerek eğlenerek öğrenme imkânı buldu.

Vali Sözer’in incelemeleri ve değerlendirmesi

Etkinlik alanlarını dolaşarak çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sözer, öğrenciler ve akademisyenlerle sohbet ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, yaptığımız her çalışmanın en kıymetli karşılığıdır. Üniversite öğrencilerimizin hazırladığı eğitici materyallerle çocuklarımızın gelişim süreçlerine katkı sunan bu anlamlı çalışmada emeği geçen akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum"

VALİ SÖZER, ‘ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİ MATERYALDE BULUŞUYOR’ ETKİNLİĞİNE KATILDI