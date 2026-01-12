Bilecik’te Gençler ve Huzurevi Sakinleri Buluştu

Bilecik’te gençler, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Etkinlik, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikten Kesitler

Bilecik Halime Hatun Kız Yurdu öğrencilerinin katıldığı ziyarette gençler ile huzurevi sakinleri bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Program kapsamında birlikte spor yapıldı, halaylar çekildi ve samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca huzurevi sakinlerinin mutluluğu yüzlerine yansırken, gençler de büyükleriyle vakit geçirmenin sevincini yaşadı. Ziyaretin sonunda gençler, "İyi ki varsınız büyüklerimiz, yine geleceğiz" mesajını ileterek büyüklerin gönlünü kazandı.

Yetkiliden Açıklama

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimiz ile büyüklerimizi bir araya getiren bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmayı ve kuşaklar arası bağı güçlendiriyor. Bu ziyaretleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK’TE GENÇLER İLE BÜYÜKLER BİR ARAYA GELDİ