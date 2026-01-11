Bilecik’te Gençlik Merkezi'nden Huzurevi Ziyareti: Kuşaklar Arası Buluşma

Bilecik’te Gençlik Merkezi gençleri huzurevi sakinleriyle buluştu; sohbet, müzik ve etkinliklerle moral yükseltildi ve kuşaklar arası bağlar güçlendi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:12
Gençler ve huzurevi sakinleri bir arada

Bilecik’te Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren gençler, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek keyifli bir program düzenledi. Etkinlik; sohbet, müzik ve eğlence eşliğinde gerçekleştirildi.

Programın temel hedefi, büyüklerin moral ve motivasyonunu artırmak olarak belirlendi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı ve katılımcılar arasında sıcak iletişim kuruldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan programın kuşaklar arası bağları güçlendirdiğini belirterek, "Kuşakları bir araya getiren bu anlamlı buluşma, huzurevi sakinlerimiz için güzel anlara sahne oldu. Gençlerimizin ilgisi ve enerjisi büyüklerimizi mutlu etti" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

