Bilecik’te Gençlik Merkezi'nden Huzurevi Ziyareti: Kuşaklar Arası Buluşma

Gençler ve huzurevi sakinleri bir arada

Bilecik’te Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren gençler, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek keyifli bir program düzenledi. Etkinlik; sohbet, müzik ve eğlence eşliğinde gerçekleştirildi.

Programın temel hedefi, büyüklerin moral ve motivasyonunu artırmak olarak belirlendi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı ve katılımcılar arasında sıcak iletişim kuruldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan programın kuşaklar arası bağları güçlendirdiğini belirterek, "Kuşakları bir araya getiren bu anlamlı buluşma, huzurevi sakinlerimiz için güzel anlara sahne oldu. Gençlerimizin ilgisi ve enerjisi büyüklerimizi mutlu etti" dedi.

BİLECİK'TE GENÇLER HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BULUŞTU