Bilecik'te huzurevinde ocak doğumlularına coşkulu doğum günü

Bilecik'te huzurevinde ocak ayında doğan yaşlılar için pasta, ikram ve karaoke eşliğinde doğum günü kutlandı; etkinliğe Rahim Duman katıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:23
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde, ocak ayında doğan yaşlılar için özel bir doğum günü programı düzenlendi. Etkinlik, huzurevi sakinlerine moral ve dayanışma duygusu yaşattı.

Etkinlik detayları

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından doğum günü pastası kesildi. Süreç boyunca konuklara ikramlar sunuldu ve katılımcılar karaoke etkinliğiyle keyifli anlar yaşadı.

Katılımcılar ve mesajlar

Programa, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman da katıldı. Düzenlenen etkinlikte yüzlerde tebessüm, kalplerde mutluluk oluştu. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ise, "İyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz" dedi.

