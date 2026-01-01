Bilecik'te İbn-i Sina Meslek Lisesi'ne Yeni Kütüphane Açıldı

Öğrenciler kitaplarla buluştu, okuma alışkanlığı vurgulandı

Bilecik'te İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin kitaplarla daha sık buluşmasını amaçlayan yeni kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphane, hem akademik başarıya hem de kişisel gelişime katkı sağlaması hedefiyle düzenlendi.

Açılış programına katılan Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilerle bir araya gelerek birlikte kitap okudu ve programda okuma alışkanlığının önemi öne çıkarıldı.

Serdal Şimşek etkinlik sırasında şu ifadeleri kullandı: "Okuma alışkanlığı, bireyin düşünme becerilerini ve kişisel gelişimini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Öğrencilerimizi kitaplarla buluşturan bu anlamlı ortamın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

Okuma ortamının düzenlenmesi ve kaynakların zenginleştirilmesiyle, kütüphanenin öğrencilerin eğitim hayatına uzun vadeli katkı sunması bekleniyor.

