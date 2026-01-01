DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Bilecik'te İbn-i Sina Meslek Lisesi'ne Yeni Kütüphane Açıldı

Bilecik İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni kütüphane açıldı; açılışta okuma vurgulandı ve öğrencilerle kitap okundu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:40
Bilecik'te İbn-i Sina Meslek Lisesi'ne Yeni Kütüphane Açıldı

Bilecik'te İbn-i Sina Meslek Lisesi'ne Yeni Kütüphane Açıldı

Öğrenciler kitaplarla buluştu, okuma alışkanlığı vurgulandı

Bilecik'te İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin kitaplarla daha sık buluşmasını amaçlayan yeni kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphane, hem akademik başarıya hem de kişisel gelişime katkı sağlaması hedefiyle düzenlendi.

Açılış programına katılan Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilerle bir araya gelerek birlikte kitap okudu ve programda okuma alışkanlığının önemi öne çıkarıldı.

Serdal Şimşek etkinlik sırasında şu ifadeleri kullandı: "Okuma alışkanlığı, bireyin düşünme becerilerini ve kişisel gelişimini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Öğrencilerimizi kitaplarla buluşturan bu anlamlı ortamın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

Okuma ortamının düzenlenmesi ve kaynakların zenginleştirilmesiyle, kütüphanenin öğrencilerin eğitim hayatına uzun vadeli katkı sunması bekleniyor.

BİLECİK’TE KÜTÜPHANE AÇILIŞI YAPILDI

BİLECİK’TE KÜTÜPHANE AÇILIŞI YAPILDI

BİLECİK’TE KÜTÜPHANE AÇILIŞI YAPILDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yeni Yılın İlk Günü Kar: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
2
Gaziantep'te Kar Yağışı Yılbaşı Tatiliyle Sokakları Boşalttı
3
Bahçesaray’da 71 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı
4
Siirt'te Karla Mücadele: Cenaze Otobüsü ve Hastalar Kurtarıldı
5
Muğla Emniyeti 2026'de Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı
6
Muş'ta Yoğun Kar: 345 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Bolu Dağı'nda eksi 10 derecede buz gibi havuza giren Eren Biri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları