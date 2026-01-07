Bilecik’te İtfaiye ve Afet Hazırlığı İçin İşbirliği Görüşmesi

Bilecik’te itfaiye hizmetleri ve afet hazırlığı değerlendirildi

Yetkililer tarihi belediye binasında bir araya geldi

Bilecik Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir ve beraberindeki heyeti tarihi belediye binasında ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede Bilecik'in ihtiyaçlarına uygun adımların belirlenmesi hedeflendi.

Toplantıda, afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi ile itfaiye hizmetlerinin daha çağdaş ve etkin hale getirilmesi konuları ön plana çıktı. Ayrıca sürecin desteklenmesi amacıyla uluslararası kredi ve hibe olanakları değerlendirildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımını önceleyen bu buluşmanın; Bilecik’imizin güvenliği ve geleceği adına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

