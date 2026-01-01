Kulp’ta 10 Yılın En Yoğun Karı: Araçlar ve Yollar Kar Altında

Kulp’ta 10 yılın en yoğun kar yağışı hayatı felç etti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde aralıksız süren yoğun kar yağışı, ilçe merkezi ve kırsal mahalle yollarını ulaşıma kapattı. Sabah ölçümlerine göre merkezde kar kalınlığı 35-40 santimetreyi geçerken, yüksek rakımlı mahallelerde yer yer 1 metreyi aştı.

Ekiplerin çalışmaları yetersiz kaldı, yollar kısa sürede yeniden kapandı

Karla kaplanan yollarda araçlar adeta kar yığınları arasında kayboldu. Kulp Belediyesi ekipleri ana arterler başta olmak üzere cadde ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı; ancak yağışın yoğunluğu nedeniyle açılan yolların dakikalar içerisinde yeniden kapandığı bildirildi. Ekipler, özellikle sağlık, güvenlik ve acil durum çağrılarına yönelik yolları öncelikli olarak ulaşılır kılmaya çalışıyor.

Vatandaşlar zor anlar yaşıyor

Esnaf sabah iş yerlerini açmakta güçlük çekerken, vatandaşlar biriken karı küreklerle temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Bir yurttaş, "Yıllardır Kulp’ta bu seviyede kar yağışı görmemiştik. Hayat tamamen durdu" ifadelerini kullandı. İlçe sakinleri, özellikle ara sokaklarda yaya olarak ilerlemenin bile zorlaştığını belirtti.

Meteoroloji uyarısı ve çağrı

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının gün içinde aralıklarla devam edeceğini ve buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yetkililer ayrıca vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

