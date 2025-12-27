Bilecik'te Kızılay ve Emniyetten 53 Ünite Kan Bağışı

Emniyet ve Kızılay iş birliğiyle birçok hastaya umut

Bilecik Kızılay Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, toplum sağlığına önemli bir katkı sağladı. Etkinlikte toplam 53 ünite kan bağışı toplanarak birçok hastaya umut oldu.

Ziyarette, Bilecik Kızılay Şube Başkanı Şahin Kurt ve şube üyeleri ile birlikte İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de yer aldı. Kampanya, kurumlar arası dayanışma ve kan bağışına farkındalık yaratma hedefiyle gerçekleştirildi.

Kampanyaya verdiği destek ve duyarlılığıyla öne çıkan emniyet personeli Selçuk Yeşil'e, anlamlı katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Takdim töreni, kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Organizasyon, kan bağışı bilincinin artırılması ve ihtiyaç sahibi hastalara destek sağlanması açısından model oluşturdu.

