Bilecik’te ‘Lider öğretmen: İletişim ve motivasyon’ semineri düzenlendi

Pazaryeri ilçesindeki Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen seminere, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin katıldı.

Seminerin içeriği

İletişim uzmanı ve yazar Dr. Şaban Kızıldağ tarafından verilen programda liderlik, etkili iletişim ve motivasyon konuları detaylı şekilde ele alındı. Eğitim ortamlarında öğretmenin rolüne ve iletişimin gücüne vurgu yapıldı.

Programda, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak uygulamalı bilgiler paylaşıldı ve katılımcıların gündelik eğitim pratiklerine uygulanabilecek stratejiler üzerinde duruldu.

Katılım ve kapanış

Serdal Şimşek, “Öğretmenlerimizin liderlik becerilerini geliştiren, iletişim ve motivasyonlarını güçlendiren bu tür eğitimleri çok önemsiyoruz. Eğitim camiamıza değer katan bu anlamlı seminere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

