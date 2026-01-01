Bilecik'te MTAL Erkek Takımı Badminton İl Şampiyonu

Liseler Arası Badminton Gençler İl Birinciliği'nde çekişmeli mücadele

Bilecik’te düzenlenen Liseler Arası Badminton Gençler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Turnuvada ekipler arasındaki çekişmeli karşılaşmaların ardından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) erkek takımı, gösterdiği başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak il birincisi oldu.

MTAL erkek takımı, elde ettiği bu başarıyla Şubat ayı içerisinde Uşak ilinde düzenlenecek olan grup müsabakalarında Bilecik’i temsil edecek. Takımın, söz konusu organizasyonda da güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.

Turnuvada ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız takımı önemli bir başarıya imza atarak karşılaşmaları il ikincisi olarak tamamladı.

Müsabakalar, okul sporlarının gelişimine katkı sağlarken genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine imkân tanıdı ve bölge müsabakalarına hazırlık açısından önemli bir basamak olarak değerlendirildi.

ŞAMPİYON BADMİNTONDA DA DEĞİŞMEDİ