Bilecik'te Polis Eşleri'nden Dayanışma Dolu Mum Atölyesi

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube'nin düzenlediği mum workshop'unda kadın personel ve dernek üyeleri dayanışma içinde el emeği ürünler üretti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:46
Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube öncülüğünde düzenlenen mum workshop etkinliği, kadın personel ve dernek üyelerini bir araya getirdi.

Birlikte Üretmenin Keyfi

Bilecik Polisevi Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen atölyeye Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, şube üyeleri ve kadın personel katıldı. Katılımcılar, el emeği mumlar yaparak hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Dayanışma ve Moral

Etkinlikte yoğun ilgi dikkat çekerken, dayanışma ve birlik duyguları ön plana çıktı. Samimi atmosfer, katılımcılara moral ve motivasyon sağladı.

"Birlikte ürettik, birlikte güzelleştirdik. Kadın personelimiz ve dernek üyelerimizle keyifli, anlamlı ve sıcacık bir akşam paylaştık. Birliğimiz daim, dayanışmamız güçlü olsun" dedi.

