Bilecik'te Şehit İlhan Ongan Anaokulu Yeni Döneme Hazır

Gürcistan’da şehit olan Üstçavuş İlhan Ongan’ın ismi, Bilecik’teki anaokuluna verildi; Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu yeni döneme hazır.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:32
Şehidin adı, özel eğitim anaokulunda yaşatılacak

Gürcistan’da düşen kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın adı, Bilecik’te bir anaokuluna verildi.

Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

Minik öğrencilerin güvenli, mutlu ve donanımlı bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla sınıflar ve eğitim alanları özenle hazırlandı; okul yeni döneme hazır hale getirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek: "Yeni dönemin öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz"

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

