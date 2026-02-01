Bilecik'te Şehit İlhan Ongan Anaokulu Yeni Döneme Hazır
Şehidin adı, özel eğitim anaokulunda yaşatılacak
Gürcistan’da düşen kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın adı, Bilecik’te bir anaokuluna verildi.
Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.
Minik öğrencilerin güvenli, mutlu ve donanımlı bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla sınıflar ve eğitim alanları özenle hazırlandı; okul yeni döneme hazır hale getirildi.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek: "Yeni dönemin öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz"
ŞEHİT İLHAN ONGAN’IN ADI ANAOKULUNDA YAŞATILACAK