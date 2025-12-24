DOLAR
Bilecik'te Şiir Gecesi: Şeyh Edebali Kongre Merkezi'nde Öğrenciler Sahne Aldı

Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin Şiir Gecesi, Şeyh Edebali Kongre Merkezi'nde gerçekleşti; öğrenciler performanslarıyla beğeni topladı. Serdal Şimşek etkinlikte yer aldı.

Şeyh Edebali Kongre Merkezi'nde Şiir Gecesi

Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Şiir Gecesi, Şeyh Edebali Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Programda öğrenciler, birbirinden anlamlı şiirleri başarılı bir şekilde seslendirerek edebiyatın birleştirici gücünü ve şiirin duygu dünyasına kattığı değeri ön plana çıkardı. Gecede sergilenen performanslar, katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi.

Yetkililerden Tam Destek

Programa Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Şimşek, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Öğrencilerimizin büyük bir emekle hazırladığı bu anlamlı programda, şiirin ve edebiyatın gençlerimizin dünyasına kattığı değeri bir kez daha gördük. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum".

Gece, genç katılımcıların sahne performanslarıyla son bulurken, etkinlik okulun ve kentin kültürel yaşamına katkı sağlayan önemli bir buluşma olarak kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

