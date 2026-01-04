Bilecik'te Spor Okulları'nda Yüzme Antrenmanları Aralıksız

Bilecik'te Spor Okulları'nda yüzme eğitimleri aralıksız devam ediyor

Bahçelievler Kapalı Yüzme Havuzu'nda uzman antrenörlerle çalışma

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında, Bilecik'te Bahçelievler Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme antrenmanları kesintisiz şekilde sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen antrenmanlarda sporcular; doğru kulaç tekniği, nefes kontrolü ve suyla uyum becerilerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Isınma yüzüşlerinin ardından farklı stillerde teknik geliştirme ve set çalışmaları yapılarak performans artırılıyor.

Programın amaçları arasında sporcuların dayanıklılık, hız ve akıcı yüzüş becerilerini geliştirmek ile yüzmeye yeni başlayanların temel teknikleri doğru biçimde öğrenmesi yer alıyor. Antrenmanlar uzman gözetiminde sistematik olarak planlanıyor ve uygulanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın spor okulları kapsamında yüzme branşında çocuklarımızı ve gençlerimizi uzman antrenörlerimizle buluşturuyoruz. Amacımız, sporcularımızın doğru tekniklerle yüzmeyi öğrenmeleri, fiziksel gelişimlerini desteklemeleri ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeleridir" dedi.

