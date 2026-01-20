Bilecik'te Tarım Yetkilileri Çiftçilerle Sahada Buluştu

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Bozüyük, Gölpazarı ve İnhisar’da üreticilerle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi; tarımsal üretim ve kırsal kalkınma değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:46
Tarım ve kırsal kalkınma için yerinde değerlendirme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar kapsamında Bozüyük ilçesi Çamyayla Köyü, Gölpazarı ilçesi Gökçeözü Köyü ile İnhisar ilçesi Zafer Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmalarda üreticilerin talep ve önerileri dinlenerek, tarımsal üretim ve kırsal kalkınmaya yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ise, "Üreticilerimizle sahada bir araya gelerek talep ve önerilerini dinliyoruz. Tarım ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek adına çiftçilerimizle istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

