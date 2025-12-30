DOLAR
Bilecik'te Üreten Kadınlar Kitap Kulübü Buluştu

Bilecik Belediyesi ve Kadın Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen kitap kulübü buluşması, yerel demokrasi, kapsayıcılık ve kadınların sosyal katılımını hedefledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:36
Bilecik Belediyesi ile Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen kitap kulübü buluşması, Bilecik Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında katılımcılara yerel demokrasinin önemi, toplumsal katılımın artırılması ve kapsayıcı yönetim anlayışı hakkında bilgiler sundu.

Etkinliğin hedefleri

Programın amacı kadınların okuma alışkanlıklarını desteklemek, düşünsel ve kültürel paylaşım alanları oluşturmak ve sosyalleşmeyi teşvik etmek olarak açıklandı. Farklı yaş ve sosyo-ekonomik gruplardan kadınların katılımıyla katılımcılara kapsayıcı ve erişilebilir bir ortam sağlanması hedeflendi.

Kapsayıcılık ve yurttaşlık bilinci

Toplantı, yerel düzeyde aktif yurttaşlık bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladı. Etkinlik kapsamında ayrıca toplumsal hayata katılımı sınırlı olan kırılgan gruplara ulaşma, kadınların kendilerini ifade edebilecekleri güvenli alanlar oluşturma ve yerel yönetişim süreçlerine dolaylı katılımlarını destekleme hedefleri gündeme getirildi.

Belediye Başkanı'nın mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kadınların sosyal, kültürel ve demokratik hayatta daha aktif rol almasını çok önemsiyoruz. Bu tür buluşmalarla hem dayanışmayı güçlendiriyor hem de yerel demokrasiyi birlikte büyütüyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

