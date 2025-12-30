Bilecik'te Üreten Kadınlar Kitap Kulübü Buluştu

Bilecik Belediyesi ile Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen kitap kulübü buluşması, Bilecik Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında katılımcılara yerel demokrasinin önemi, toplumsal katılımın artırılması ve kapsayıcı yönetim anlayışı hakkında bilgiler sundu.

Etkinliğin hedefleri

Programın amacı kadınların okuma alışkanlıklarını desteklemek, düşünsel ve kültürel paylaşım alanları oluşturmak ve sosyalleşmeyi teşvik etmek olarak açıklandı. Farklı yaş ve sosyo-ekonomik gruplardan kadınların katılımıyla katılımcılara kapsayıcı ve erişilebilir bir ortam sağlanması hedeflendi.

Kapsayıcılık ve yurttaşlık bilinci

Toplantı, yerel düzeyde aktif yurttaşlık bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladı. Etkinlik kapsamında ayrıca toplumsal hayata katılımı sınırlı olan kırılgan gruplara ulaşma, kadınların kendilerini ifade edebilecekleri güvenli alanlar oluşturma ve yerel yönetişim süreçlerine dolaylı katılımlarını destekleme hedefleri gündeme getirildi.

Belediye Başkanı'nın mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kadınların sosyal, kültürel ve demokratik hayatta daha aktif rol almasını çok önemsiyoruz. Bu tür buluşmalarla hem dayanışmayı güçlendiriyor hem de yerel demokrasiyi birlikte büyütüyoruz" dedi.

BİLECİK'TE ÜRETEN KADINLAR KİTAP KULÜBÜ ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ