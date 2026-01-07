Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer Başkanlığında Mülki İdare Amirleri Toplantısı

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında Bilecik'te gerçekleştirilen toplantıda kamu hizmetleri, yürütülen çalışmalar ve saha uygulamaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:43
Bilecik'te Mülki İdare Amirleri Değerlendirme Toplantısı

Bilecik’te, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında mülki idare amirlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları katıldı. Toplantıda il genelinde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve sahadaki uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantı süresince ilçelerde yürütülen faaliyetler hakkında kaymakamlardan bilgi alan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Sözer, "Kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Mülki idare amirlerimizin sahadaki gözlemleri ve koordinasyonu, kamu hizmetlerinin kalitesine doğrudan katkı sunmaktadır. İlçelerimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, hizmetlerin yerinde ve zamanında sunulmasının kamu yönetimindeki önemini bir kez daha değerlendirdik" dedi.

Değerlendirme toplantısı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

