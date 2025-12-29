DOLAR
Bilecik'te Yeni Yıl Coşkusu: Sanat Sokağı'nda Konserler ve Etkinlikler

Bilecik Belediyesi'nin Sanat Sokağı etkinlikleri; konserler, hediyelik stantlar ve çocuk atölyeleriyle yeni yıl coşkusunu yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:49
Bilecik'te Yeni Yıl Coşkusu Sanat Sokağı'nda

Bilecik Belediyesi tarafından yeni yıla hazırlık kapsamında kurulan Sanat Sokağı etkinlikleri, kültür ve sanat dolu programlarla devam ediyor.

Sanat Sokağı'nda kurulan stantlarda, başta kadınlar olmak üzere çeşitli iş kollarından esnaf ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Hediyelik eşya stantları yoğun ilgi görüyor ve ziyaretçilere alışveriş imkânı sunuyor.

Etkinlik alanında düzenlenen konserler ve kültürel faaliyetler katılımcılara keyifli anlar yaşatıyor. Sahne alan "Sabaha Karşı 11" grubu performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı ve Sanat Sokağı'nı dolduran vatandaşlar müzik eşliğinde yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı.

Sanat Sokağı'nda ayrıca çocuklara yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki günlerde konserler, dans gösterileri ve çeşitli eğlenceli etkinliklerin Bileciklilerle buluşmaya devam edeceği bildirildi.

Belediye Başkanından Açıklama

Melek Mızrak Subaşı etkinliklerle ilgili olarak, 'Sanat Sokağımızda hem üreticilerimizi destekliyor hem de hemşerilerimizi kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Yeni yıla birlik, dayanışma ve müzikle girmekten mutluluk duyuyoruz. Sanat Sokağı’ndaki etkinliklerimiz artarak devam edecek' dedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

