Bilecik'te Yeni Yıl Coşkusu: Sanat Sokağı'nda Konserler ve Etkinlikler

Bilecik'te Yeni Yıl Coşkusu Sanat Sokağı'nda

Bilecik Belediyesi tarafından yeni yıla hazırlık kapsamında kurulan Sanat Sokağı etkinlikleri, kültür ve sanat dolu programlarla devam ediyor.

Sanat Sokağı'nda kurulan stantlarda, başta kadınlar olmak üzere çeşitli iş kollarından esnaf ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Hediyelik eşya stantları yoğun ilgi görüyor ve ziyaretçilere alışveriş imkânı sunuyor.

Etkinlik alanında düzenlenen konserler ve kültürel faaliyetler katılımcılara keyifli anlar yaşatıyor. Sahne alan "Sabaha Karşı 11" grubu performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı ve Sanat Sokağı'nı dolduran vatandaşlar müzik eşliğinde yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı.

Sanat Sokağı'nda ayrıca çocuklara yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki günlerde konserler, dans gösterileri ve çeşitli eğlenceli etkinliklerin Bileciklilerle buluşmaya devam edeceği bildirildi.

Belediye Başkanından Açıklama

Melek Mızrak Subaşı etkinliklerle ilgili olarak, 'Sanat Sokağımızda hem üreticilerimizi destekliyor hem de hemşerilerimizi kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Yeni yıla birlik, dayanışma ve müzikle girmekten mutluluk duyuyoruz. Sanat Sokağı’ndaki etkinliklerimiz artarak devam edecek' dedi.

