Bilecik'te Yılbaşı Etkinlikleri Yalova'daki Olay Nedeniyle İptal

Bilecik Belediyesi, Yalova'da yaşanan acı olay nedeniyle Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşısı'ndaki eğlence amaçlı konser ve etkinlikleri iptal etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:41
Bilecik'te Yılbaşı Etkinlikleri Yalova'daki Olay Nedeniyle İptal Edildi

Belediye'den iptal kararı

Bilecik Belediyesi tarafından Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşısında düzenlenmesi planlanan konser ve etkinlikler, Yalova'da yaşanan acı olay nedeniyle iptal edildi.

İptal kararı, Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit ve yaralı polislerin bulunması sebebiyle alındı. Ancak Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşımız ise açık olacak.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Yaşanan acı olay dolayısıyla eğlence içerikli tüm programlarımız iptal edildi. Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşımız ise açık olacak. Yalova’da düzenlenen operasyonda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimizin de bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun"

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

