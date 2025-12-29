Bilecik'te Yılbaşı Etkinlikleri Yalova'daki Olay Nedeniyle İptal Edildi

Belediye'den iptal kararı

Bilecik Belediyesi tarafından Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşısında düzenlenmesi planlanan konser ve etkinlikler, Yalova'da yaşanan acı olay nedeniyle iptal edildi.

İptal kararı, Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit ve yaralı polislerin bulunması sebebiyle alındı. Ancak Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşımız ise açık olacak.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Yaşanan acı olay dolayısıyla eğlence içerikli tüm programlarımız iptal edildi. Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşımız ise açık olacak. Yalova’da düzenlenen operasyonda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimizin de bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun"

