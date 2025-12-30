Bilecik'te Yılbaşı İçin Emniyette Güvenlik Masası Kuruldu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı süresince alınacak tedbirleri koordine etmek amacıyla Güvenlik Masası oluşturdu. Toplantının başkanlığını Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener yaptı.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri katıldı. Yapılan değerlendirmede, haftalık genel asayiş raporunun yanı sıra yılbaşı süresince il genelinde uygulanacak güvenlik planları ele alındı.

Alınan tedbirler

Toplantıda özellikle vatandaşların yılbaşı sürecini huzur ve güven ortamında geçirebilmesi amacıyla asayiş, trafik, kamu düzeni ve olası olaylara karşı önlemler masaya yatırıldı. Denetimlerin artırılması, ekiplerin sahada görünürlüğünün güçlendirilmesi ve 24 saat esasına göre görev yapılması yönünde planlamalar yapıldı.

Gökalp Şener'in açıklaması

"Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması için tüm birimlerimizle sahadayız. Yılbaşı süresince alınacak tedbirleri titizlikle planladık. Amacımız, ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluğa izin vermeden güvenli bir ortam sağlamaktır"

