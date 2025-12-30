DOLAR
Bilecik'te Yılbaşı İçin Emniyette Güvenlik Masası Kuruldu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı süresince güvenliği sağlamak için Güvenlik Masası kurdu; denetimler artırılacak ve ekipler 24 saat görev yapacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:32
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı süresince alınacak tedbirleri koordine etmek amacıyla Güvenlik Masası oluşturdu. Toplantının başkanlığını Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener yaptı.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri katıldı. Yapılan değerlendirmede, haftalık genel asayiş raporunun yanı sıra yılbaşı süresince il genelinde uygulanacak güvenlik planları ele alındı.

Alınan tedbirler

Toplantıda özellikle vatandaşların yılbaşı sürecini huzur ve güven ortamında geçirebilmesi amacıyla asayiş, trafik, kamu düzeni ve olası olaylara karşı önlemler masaya yatırıldı. Denetimlerin artırılması, ekiplerin sahada görünürlüğünün güçlendirilmesi ve 24 saat esasına göre görev yapılması yönünde planlamalar yapıldı.

Gökalp Şener'in açıklaması

"Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması için tüm birimlerimizle sahadayız. Yılbaşı süresince alınacak tedbirleri titizlikle planladık. Amacımız, ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluğa izin vermeden güvenli bir ortam sağlamaktır"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

