Bilecik'te Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda yaklaşan yılbaşı öncesinde tüketimi artması beklenen gıda ürünlerine yönelik denetimleri yoğunlaştırdı.

Denetim Kapsamı

Gerçekleştirilen kontrollerde alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş çeşitleri, hindi ve tavuk ürünleri, kremalı pastalar ve benzeri gıdalar mercek altına alındı. Denetimler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütüldü.

Kontrollerde öncelik, halk sağlığının korunması, güvenilir gıda arzı, son tüketim tarihi, etiket bilgileri ve hijyen şartları olarak belirlendi. Ayrıca haksız rekabetin önlenmesine yönelik uygulamalar da denetlendi.

Denetimlerde tespit edilen olumsuzlukların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilmesinin denetimlerin etkinliğini artırdığı vurgulandı.

Yetkili Açıklama

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, “Vatandaşlarımızın yılbaşında güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi artırdık. Halk sağlığını önceleyen anlayışla, güvenilir gıda için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir” dedi.

