Bilecik'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Bilecik'te sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis görüşü 20 metreye kadar düşürdü; sürücüler yavaşladı, yetkililer trafik kurallarına uyulması uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:23
Kentin yüksek kesimlerinde etkili sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bilecik'te etkisini gösteren sis, kent genelinde görüş mesafesini belirgin şekilde azalttı. Özellikle Ertuğrulgazi, Bahçelievler ve Hürriyet mahallelerinde yoğunlaşan sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, bazı noktalarda görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğünü bildirdi. Bu durum, sürücülerin özellikle şehirlerarası yollarda hızlarını düşürerek daha kontrollü ilerlemelerine neden oldu.

Yetkililer sürücülere trafikte dikkatli olmaları, trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Belediye ve emniyet ekipleri de olası olumsuzluklara karşı gözlem ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

