Bilecik'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Kentin yüksek kesimlerinde etkili sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bilecik'te etkisini gösteren sis, kent genelinde görüş mesafesini belirgin şekilde azalttı. Özellikle Ertuğrulgazi, Bahçelievler ve Hürriyet mahallelerinde yoğunlaşan sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, bazı noktalarda görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğünü bildirdi. Bu durum, sürücülerin özellikle şehirlerarası yollarda hızlarını düşürerek daha kontrollü ilerlemelerine neden oldu.

Yetkililer sürücülere trafikte dikkatli olmaları, trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Belediye ve emniyet ekipleri de olası olumsuzluklara karşı gözlem ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

