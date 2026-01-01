Bilecik'te Zabıta Denetimi: 100’e Yakın Noktada Kontrol, 20’ye Yakın İşyerine Ceza

Gıda satış noktalarında sıkı denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 100’e yakın noktada kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimler, okul kantinleri, kuruyemiş satan işyerleri, zincir marketler, manavlar ile un ve unlu mamul satış noktalarını kapsadı.

Ekipler, yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa izin vermeyerek işletmelere bilgilendirme ve uyarı sağladı; buna rağmen yaklaşık 20 işyerine uyarı ile birlikte ceza işlemi uygulandı.

Zabıta ekipleri ayrıca ürünlerin paketleme tarihi ve son kullanma tarihleriyle ilgili tespit ettikleri uygunsuzluklara müdahale etti ve işletmelere paketleme ve son kullanma tarihinin basıldığı cihazların kullanılması gerektiğini bildirdi.

Yetkili açıklaması

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev denetimlere ilişkin,

‘‘Zabıta Müdürlüğü olarak bizler sadece belirli gün ve tarihlerde değil tüm yılda hazırlamış olduğumuz takvim doğrultusunda kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak alışverişlerin daha yoğun yapıldığı belirli gün ve tarihlerde denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa karşı taviz vermiyoruz. Birçok başlıkta ve onlarca işyerinde yaptığımız denetimlerde amacımız halkın sağlığı ve güvenliği oldu. Vatandaşlarımızın da gördükleri ve karşılaştıkları bir olumsuzluğu 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirmelerini rica ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün denetimleri kent genelinde sürdürülecek ve halk sağlığı öncelikli uygulamalar devam edecektir.

